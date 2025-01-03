В Белоруссии создали первый продукт против опухолей

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Противоопухолевый продукт призван снизить токсическое действие химиотерапии
Противоопухолевый продукт призван снизить токсическое действие химиотерапии Фото:

В Белоруссии зарегистрировали первый продукт на основе естественных клеток-киллеров, который может применятся в клеточной терапии для лечения опухолей. Об этом сообщили в информационном портале медработников Белоруссии.

«В нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека», — отмечает «Медицинский вестник». При разработке продукта не использовались эмбриональные, фетальные стволовые и половые клетки. Также клетки не были подвергнуты существенным манипуляциям.

Отмечается, что клеточная иммунотерапия активно применяется в клинической практике для лечения онкологии. Разработанный продукт станет дополнительным методом лечения, призванным повысить эффективность химиотерапии и уменьшить ее токсическое воздействие.

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В Белоруссии зарегистрировали первый продукт на основе естественных клеток-киллеров, который может применятся в клеточной терапии для лечения опухолей. Об этом сообщили в информационном портале медработников Белоруссии. «В нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека», — отмечает «Медицинский вестник». При разработке продукта не использовались эмбриональные, фетальные стволовые и половые клетки. Также клетки не были подвергнуты существенным манипуляциям. Отмечается, что клеточная иммунотерапия активно применяется в клинической практике для лечения онкологии. Разработанный продукт станет дополнительным методом лечения, призванным повысить эффективность химиотерапии и уменьшить ее токсическое воздействие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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