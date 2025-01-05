В Воронежской области разбился военный вертолет

Ми-28 сгорел после жесткой посадки
В Воронежской области 1 января разбился военный вертолет Ми-28. Об этом сообщили в военных следственных органах.
«Разбился военный вертолет Ми-28», — передает слова источника из следственных органов издание Voronezh1.ru. Там добавили, что вертолет после жесткой посадки полностью сгорел.
Авария произошла в Каменском районе, в ней погибли два члена экипажа. Следственный комитет начал проверку по факту крушения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.