В Воронежской области разбился военный вертолет

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Ми-28 сгорел после жесткой посадки
Ми-28 сгорел после жесткой посадки Фото:

В Воронежской области 1 января разбился военный вертолет Ми-28. Об этом сообщили в военных следственных органах.

«Разбился военный вертолет Ми-28», — передает слова источника из следственных органов издание Voronezh1.ru. Там добавили, что вертолет после жесткой посадки полностью сгорел.

Авария произошла в Каменском районе, в ней погибли два члена экипажа. Следственный комитет начал проверку по факту крушения.

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В Воронежской области 1 января разбился военный вертолет Ми-28. Об этом сообщили в военных следственных органах. «Разбился военный вертолет Ми-28», — передает слова источника из следственных органов издание Voronezh1.ru. Там добавили, что вертолет после жесткой посадки полностью сгорел. Авария произошла в Каменском районе, в ней погибли два члена экипажа. Следственный комитет начал проверку по факту крушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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