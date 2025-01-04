04 января 2025

Была клиническая смерть: жительницу Уралмаша избили перед Новым годом

Екатеринбурженка впала в кому после застолья с приятелем, он задержан
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат К. напал на девушку в разгар конфликта (архивное фото) Фото:

Жительницу Уралмаша в ночь на 31 декабря обнаружили без сознания в ее собственной квартире. Женщина, как выяснилось позднее, пережила клиническую смерть. Избивший ее приятель задержан, рассказал URA.RU источник.

Юлии З. 32 года, в роковой вечер 30 декабря она выпивала со знакомым Маратом К., между ними завязался конфликт. «Он бил ее шваброй и табуреткой. Когда она потеряла сознание, сбежал», — рассказал собеседник агентства. Юлию, по его словам, нашла соседка (дверь в квартиру была открыта) — в районе часа ночи. Она и вызвала скорую и полицию. Юлию увезли в 24-ю больницу.

«Она пережила клиническую смерть, сейчас в коме», — добавил другой источник агентства. Марата задержали 3 января. Он, ранее трижды судимый, во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.

Обновлено в 15:10: «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Марату Курбанову. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте М.Курбанова. Обвиняемый помещен под стражу по 2 марта 2025 года включительно», — передает пресс-служба областного суда. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Жительницу Уралмаша в ночь на 31 декабря обнаружили без сознания в ее собственной квартире. Женщина, как выяснилось позднее, пережила клиническую смерть. Избивший ее приятель задержан, рассказал URA.RU источник. Юлии З. 32 года, в роковой вечер 30 декабря она выпивала со знакомым Маратом К., между ними завязался конфликт. «Он бил ее шваброй и табуреткой. Когда она потеряла сознание, сбежал», — рассказал собеседник агентства. Юлию, по его словам, нашла соседка (дверь в квартиру была открыта) — в районе часа ночи. Она и вызвала скорую и полицию. Юлию увезли в 24-ю больницу. «Она пережила клиническую смерть, сейчас в коме», — добавил другой источник агентства. Марата задержали 3 января. Он, ранее трижды судимый, во всем сознался. Возбуждено уголовное дело. Обновлено в 15:10: «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Марату Курбанову. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте М.Курбанова. Обвиняемый помещен под стражу по 2 марта 2025 года включительно», — передает пресс-служба областного суда. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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