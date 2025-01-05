Минобороны: ВС РФ успешно отразили контратаки ВСУ в Курской области

ВСУ пытаются контратаковать в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Украинские военные пытаются контратаковать на курском направлении. Российские бойцы отразили две атаки ВСУ. Всего ликвидировано до 350 бойцов из Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На курском направлении ВСУ предприняли контратаку. <...> Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Ликвидированы 350 военных из числа противника», — передает российское военное ведомство. Также уничтожен вражеский танк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.