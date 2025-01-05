Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после праздников

Первая рабочая неделя января после новогодних каникул будет двухдневной. Россияне выйдут на работу в четверг и пятницу, напомнили в Роструде.
«Россияне после новогодних праздников выйдут на работу в четверг... В первую неделю после праздников россияне будут работать 9 и 10 января», — сообщили в Роструде ТАСС.
Следующая сокращенная неделя будет в мае. Тогда будет по четыре выходных дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также россияне будут отдыхать с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 12 по 15 июня и с 2 по 4 ноября. В 2025 году будет всего одна шестидневная рабочая неделя — из-за праздников гражданам придется выйти на работу в субботу, 1 ноября.
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