Как отдыхаем в 2025 году. Инфографика

Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2025 году. URA.RU приводит полный производственный календарь на 2025 год.
«В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024—2025 года продлятся 11 дней. […] А новогодние каникулы 2025—2026 годов начнутся 31 декабря 2025 года», — отметил глава Минтруда Котяков.
В 2025 году россияне будут отдыхать в следующие дни:
- С 1 по 8 января 2025 года (новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря 2024 года);
- С 22 по 23 февраля;
- С 8 по 9 марта;
- С 1 мая по 4 мая и с 8 по 11 мая;
- 12 июня по 15 июня;
- С 2 по 4 ноября (в субботу 1 ноября рабочий день).
Так, россиян в 2025 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу в субботу 1 ноября.
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