Как отдыхаем в 2025 году. Инфографика

Минтруда утвердило полный производственный календарь на 2025 год

25 июля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2025 году. URA.RU приводит полный производственный календарь на 2025 год. «В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024—2025 года продлятся 11 дней. […] А новогодние каникулы 2025—2026 годов начнутся 31 декабря 2025 года», — отметил глава Минтруда Котяков. В 2025 году россияне будут отдыхать в следующие дни: С 1 по 8 января 2025 года (новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря 2024 года);

2025 года (новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря 2024 года); С 22 по 23 февраля ;

; С 8 по 9 марта ;

; С 1 мая по 4 мая и с 8 по 11 мая ;

; 12 июня по 15 июня ;

; С 2 по 4 ноября (в субботу 1 ноября рабочий день). Так, россиян в 2025 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу в субботу 1 ноября. Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2025 году. URA.RU приводит полный производственный календарь на 2025 год. «В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024—2025 года продлятся 11 дней. […] А новогодние каникулы 2025—2026 годов начнутся 31 декабря 2025 года», — отметил глава Минтруда Котяков. В 2025 году россияне будут отдыхать в следующие дни: Так, россиян в 2025 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу в субботу 1 ноября.