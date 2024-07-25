Как отдыхаем в 2025 году. Инфографика

Минтруда утвердило полный производственный календарь на 2025 год
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В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя Фото:

Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2025 году. URA.RU приводит полный производственный календарь на 2025 год.

«В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024—2025 года продлятся 11 дней. […] А новогодние каникулы 2025—2026 годов начнутся 31 декабря 2025 года», — отметил глава Минтруда Котяков.

В 2025 году россияне будут отдыхать в следующие дни:

  • С 1 по 8 января 2025 года (новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря 2024 года);
  • С 22 по 23 февраля;
  • С 8 по 9 марта;
  • С 1 мая по 4 мая и с 8 по 11 мая;
  • 12 июня по 15 июня;
  • С 2 по 4 ноября (в субботу 1 ноября рабочий день).

Так, россиян в 2025 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу в субботу 1 ноября.

Как отдыхаем в 2025 году

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Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2025 году. URA.RU приводит полный производственный календарь на 2025 год. «В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024—2025 года продлятся 11 дней. […] А новогодние каникулы 2025—2026 годов начнутся 31 декабря 2025 года», — отметил глава Минтруда Котяков. В 2025 году россияне будут отдыхать в следующие дни: Так, россиян в 2025 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу в субботу 1 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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