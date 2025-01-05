Кто может стать президентом Украины после Зеленского

Юлия Тимошенко, возглавляющая партию «Батькивщина», имеет шансы стать президентом Украины после Владимира Зеленского. Об этом заявил в своем telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Бабушка украинской революции <...> Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками „я принесла вам мир“, <...> и пойдет в президенты», — написал Дубинский. Он пояснил, что от Украины мирное соглашение, по его мнению, подпишет вице-спикер Рады, член партии «Батькивщина» Елена Кондратюк, поскольку спикер парламента Руслан Стефанчук отказался это делать.
Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек еще в мае прошлого года, высказался о выдвижении на второй срок. В эфире украинского телемарафона он заявил, что может выставить свою кандидатуру на новых президентских выборах, «если сделает больше, чем может». Правда, что именно он подразумевал под этой фразой, Зеленский не уточнил, передает «Царьград».
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