Российский завод подал иск к Минобороны на 100 млн рублей

Завод имени В . А. Дегтярева, крупный российский производитель стрелкового вооружения, вновь обратился в суд с иском против Министерства обороны Российской Федерации. Завод требует взыскать с ведомства более 100 миллионов рублей, следует из материалов дела.
«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АО „Завод им. В . А. Дегтярева“ к ответчику — Министерству обороны РФ о взыскании 100 569 849 рублей 71 копейку и приложенные к исковому заявлению документы, определил принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу», — говорится в материалах дела, которые находятся в распоряжении ТАСС. Причины подачи иска заводом остаются неизвестными.
Однако отмечается, что это уже не первый случай подобного рода юридического конфликта между заводом и Минобороны. Ранее в декабре 2024 года Арбитражный суд уже взыскал с министерства 146 миллионов рублей по задолженности в пользу завода.
Завод им. В . А. Дегтярева расположен в городе Ковров Владимирской области и специализируется на производстве различного стрелкового оружия, включая пулеметы Калашникова ПКМ, КПВТ, а также противотанковые гранатометы РПГ-7 и другие виды вооружений для нужд оборонного ведомства России. Уставный капитал предприятия составляет 1,7 миллиарда рублей.
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