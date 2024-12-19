Суд взыскал с Минобороны 146 миллионов рублей

Арбитражный суд города Москвы обязал Министерство обороны РФ выплатить задолженность в пользу АО «Завод им. В . А. Дегтярева». Отмечается, что оборонное ведомство страны должно заводу сумму в размере 146 миллионов рублей.
«Арбитражный суд города Москвы решил взыскать с Министерства обороны [РФ] в пользу АО „Завод им. В . А. Дегтярева“ задолженность в размере 146 915 747 рублей 70 копеек», — указано в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС. Детали иска остаются неизвестны.
АО «Завод им. В . А. Дегтярева» является производителем стрелкового оружия, РПГ и противотанковых ракет, которые поставляются для нужд Министерства обороны РФ. Среди изготавливаемой продукции завода — пулеметы Калашникова, пулемет КПВТ и противотанковый гранатомет РПГ-7. Уставный капитал предприятия составляет 1,7 млрд рублей.
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