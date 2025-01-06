Приставы приступили к конфискации имущества Абызова суммой около 24 млрд рублей

Приставы приступили к конфискации имущества экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, общая стоимость имущества равняется 23,5 миллиардам рублей. Это следует из судебных материалов. Абызов признан виновным в создании преступного сообщества, мошенничества, подкупе и другом.
«Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества стоимостью почти 24 миллиарда рублей, принадлежащего бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ», — передает ТАСС содержание судебных материалов. Там отметили, что также приставам предстоит изъять 2,4 миллиарда задолженностей и исполнительских сборов. В 23,5 миллиарда рублей входит как имущество, так и денежные средства.
Общая задолженность Абызова составляет 28 миллиардов рублей — с 2020 по 2024 годы в отношении него открыли семь исполнительных производств. В них входит 1,5 миллиарда рублей компенсации ущерба, который был причинен физлицам и юрлицам и 80 миллионов штрафа в качестве дополнительного наказания.
Экс-министр по вопросам Открытого правительства РФ был признан виновным в конце 2023 года. Его осудили на 12 лет колонии строгого режима по статьям о мошенничестве, коммерческом подкупе, легализации денег, полученных преступным путем, незаконном участии в предпринимательстве, создании преступного сообщества.
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