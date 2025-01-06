Алаудинов подвел итоги первого дня контратаки ВСУ в Курской области

В первый день контратаки ВСУ в Курской области российские силы уничтожили украинскую военную технику, которая успела зайти на суджанское направление. Об этом сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Вчера волей всевышнего хорошо получилось уничтожить всю технику, которая в нашем направлении зашла... техника сожжена. Кто успел сдаться — сдался», — рассказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Генерал-лейтенант также добавил, что в регионе еще остались заблокированные группы ВСУ. «Мы ждали рассвета, сейчас с ним тоже разберемся», — отметил Алаудинов. Однако, по его словам, сейчас ситуация в Курской области пока не подходит к концу.
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