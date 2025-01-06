Алаудинов подвел итоги первого дня контратаки ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВС РФ уничтожили технику ВСУ на суджанском направлании
© Служба новостей «URA.RU»
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Апти Алаудинов опубликовал видеообращение, в котором озвучил итоги контратаки ВСУ в Курской области
Апти Алаудинов опубликовал видеообращение, в котором озвучил итоги контратаки ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В первый день контратаки ВСУ в Курской области российские силы уничтожили украинскую военную технику, которая успела зайти на суджанское направление. Об этом сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Вчера волей всевышнего хорошо получилось уничтожить всю технику, которая в нашем направлении зашла... техника сожжена. Кто успел сдаться — сдался», — рассказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Генерал-лейтенант также добавил, что в регионе еще остались заблокированные группы ВСУ. «Мы ждали рассвета, сейчас с ним тоже разберемся», — отметил Алаудинов. Однако, по его словам, сейчас ситуация в Курской области пока не подходит к концу.

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В первый день контратаки ВСУ в Курской области российские силы уничтожили украинскую военную технику, которая успела зайти на суджанское направление. Об этом сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Вчера волей всевышнего хорошо получилось уничтожить всю технику, которая в нашем направлении зашла... техника сожжена. Кто успел сдаться — сдался», — рассказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Генерал-лейтенант также добавил, что в регионе еще остались заблокированные группы ВСУ. «Мы ждали рассвета, сейчас с ним тоже разберемся», — отметил Алаудинов. Однако, по его словам, сейчас ситуация в Курской области пока не подходит к концу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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