Мэр из ХМАО стал фигурантом уголовного дела

Глава поселка Тундрино (Сургутский район, ХМАО) Сергей Начинов стал фигурантом уголовного дела за избиение сотрудника мэрии Сургутского района. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сам инцидент произошел еще в 2023 году. Между работниками администрации Сургутского района Андреем [фамилия скрыта, — ред.] и Дмитрием Вершининым произошла потасовка. Повалили друг друга на асфальт и начали бороться, без ударов. В этом момент на подмогу к Дмитрию приехал Сергей Начинов, который ударил с колена в нос сидячего Андрея и начал добивать кулаками по голове и телу. После чего Вершинин тоже начал добивать Андрея. В настоящее время оба являются фигурантами уголовного дела», — сообщил источник.
Изначально конфликт произошел якобы из-за того, что Вершинин попросил коллегу отправить вместо него письмо для поиска участников на СВО. Андрей этого не сделал и ввязался в словесную перепалку, которая завершилась разборками на улице.
На момент драки Начинов являлся депутатом в думе поселка от партии «Единая Россия». Теперь же Вершинин из администрации уволился, а Начинов стал главой поселка. Ожидается, что дело будет передано в суд уже в этом месяце. Оперативно связаться с участниками конфликта не удалось. Редакция не располагает их актуальными номерами телефонов, но готова предоставить право прокомментировать ситуацию. В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил. В администрацию Сургутского района также был направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о бывшем кураторе спорта Октябрьского района Яне Воробьеве, который утроил драку с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. После чего Воробьев был уволен с работы из администрации.
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