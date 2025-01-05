05 января 2025
04 января 2025
03 января 2025

Мэр из ХМАО стал фигурантом уголовного дела

Мэр поселка Тундрино Начинов пойдет под суд за драку с работником администрации
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр поселка Тундрино Начинов стал фигурантом уголовного дела из-за драки
Мэр поселка Тундрино Начинов стал фигурантом уголовного дела из-за драки Фото:

Глава поселка Тундрино (Сургутский район, ХМАО) Сергей Начинов стал фигурантом уголовного дела за избиение сотрудника мэрии Сургутского района. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сам инцидент произошел еще в 2023 году. Между работниками администрации Сургутского района Андреем [фамилия скрыта, — ред.] и Дмитрием Вершининым произошла потасовка. Повалили друг друга на асфальт и начали бороться, без ударов. В этом момент на подмогу к Дмитрию приехал Сергей Начинов, который ударил с колена в нос сидячего Андрея и начал добивать кулаками по голове и телу. После чего Вершинин тоже начал добивать Андрея. В настоящее время оба являются фигурантами уголовного дела», — сообщил источник.

Изначально конфликт произошел якобы из-за того, что Вершинин попросил коллегу отправить вместо него письмо для поиска участников на СВО. Андрей этого не сделал и ввязался в словесную перепалку, которая завершилась разборками на улице.

На момент драки Начинов являлся депутатом в думе поселка от партии «Единая Россия». Теперь же Вершинин из администрации уволился, а Начинов стал главой поселка. Ожидается, что дело будет передано в суд уже в этом месяце. Оперативно связаться с участниками конфликта не удалось. Редакция не располагает их актуальными номерами телефонов, но готова предоставить право прокомментировать ситуацию. В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил. В администрацию Сургутского района также был направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о бывшем кураторе спорта Октябрьского района Яне Воробьеве, который утроил драку с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. После чего Воробьев был уволен с работы из администрации.

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Глава поселка Тундрино (Сургутский район, ХМАО) Сергей Начинов стал фигурантом уголовного дела за избиение сотрудника мэрии Сургутского района. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сам инцидент произошел еще в 2023 году. Между работниками администрации Сургутского района Андреем [фамилия скрыта, — ред.] и Дмитрием Вершининым произошла потасовка. Повалили друг друга на асфальт и начали бороться, без ударов. В этом момент на подмогу к Дмитрию приехал Сергей Начинов, который ударил с колена в нос сидячего Андрея и начал добивать кулаками по голове и телу. После чего Вершинин тоже начал добивать Андрея. В настоящее время оба являются фигурантами уголовного дела», — сообщил источник. Изначально конфликт произошел якобы из-за того, что Вершинин попросил коллегу отправить вместо него письмо для поиска участников на СВО. Андрей этого не сделал и ввязался в словесную перепалку, которая завершилась разборками на улице. На момент драки Начинов являлся депутатом в думе поселка от партии «Единая Россия». Теперь же Вершинин из администрации уволился, а Начинов стал главой поселка. Ожидается, что дело будет передано в суд уже в этом месяце. Оперативно связаться с участниками конфликта не удалось. Редакция не располагает их актуальными номерами телефонов, но готова предоставить право прокомментировать ситуацию. В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил. В администрацию Сургутского района также был направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о бывшем кураторе спорта Октябрьского района Яне Воробьеве, который утроил драку с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. После чего Воробьев был уволен с работы из администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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