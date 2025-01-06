ВС РФ полностью освободили Курахово

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ВС РФ установили контроль над Курахово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России полностью завершили взятие под контроль города Курахово в ДНР. об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР», — говорится в сообщении МО РФ в telegram-канале. В результате боевых действий, как утверждается, ВСУ понесли значительные потери: около 80% личного состава, задействованного в обороне города, около 12 тысяч человек. Также сообщается о потере украинской стороной примерно 3 тысяч единиц техники и вооружений.

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Вооруженные силы России полностью завершили взятие под контроль города Курахово в ДНР. об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР», — говорится в сообщении МО РФ в telegram-канале. В результате боевых действий, как утверждается, ВСУ понесли значительные потери: около 80% личного состава, задействованного в обороне города, около 12 тысяч человек. Также сообщается о потере украинской стороной примерно 3 тысяч единиц техники и вооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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