ВС РФ освободили Даченское в ДНР

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила село Даченское в ДНР на покровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российские войска освободили населенный пункт Даченское в ДНР», — отметили в МО РФ. Село расположено южнее Покровска, на подступах к городу.
Ранее ВС РФ полностью освободили город Курахово. Об этом пишет «Царьград».
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