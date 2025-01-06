ВС РФ освободили Даченское в ДНР

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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила село Даченское в ДНР на покровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские войска освободили населенный пункт Даченское в ДНР», — отметили в МО РФ. Село расположено южнее Покровска, на подступах к городу.

Ранее ВС РФ полностью освободили город Курахово. Об этом пишет «Царьград».

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Российская армия освободила село Даченское в ДНР на покровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские войска освободили населенный пункт Даченское в ДНР», — отметили в МО РФ. Село расположено южнее Покровска, на подступах к городу. Ранее ВС РФ полностью освободили город Курахово. Об этом пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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