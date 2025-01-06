Макрон усмирил аппетиты Украины по территориям

Украине следует проводить реалистичные переговоры по территориальным вопросам в контексте текущего конфликта с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их вести», — заявил французский лидер. Трансляция выступления осуществлялась через страницу Елисейского дворца в социальной сети X. Макрон также подчеркнул необходимость создания европейцами гарантий безопасности.
Президент Франции выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине окажется длительным и сложным. По его словам, решение вопроса должно происходить с прямым участием Киева. Помимо этого, Макрон подчеркнул важность участия Брюсселя в обеспечении безопасности на европейском континенте. Во время своего выступления он также указал на необходимость вовлечения Соединенных Штатов в процесс убеждения России приступить к переговорам.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с ТАСС заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации в Украине. Он подчеркнул, что возможны только те соглашения, которые будут иметь надежные, юридически обязательные рамки, передает RT.
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