Основатель батальона «Азов»* выступил за перемирие с Россией на любых условиях

Основатель украинского нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и командир Третьей штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий** (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) выразил поддержку перемирию между Россией и Украиной на любых условиях.
«Если будет перемирие [между Россией и Украиной], ничего катастрофического ровным счетом не произойдет...», — заявил Билецкий в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube. Он выразил поддержку заключению мирного соглашения при любых условиях, если это способствует модернизации Украины. После завершения конфликта на Украине могут сохраниться риски внутренних конфликтов и претензий на лидерство, отметил командир бригады.
Ранее профессор Высшей школы экономики Тимофей Бордачев выразил мнение, что даже после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной конфликт может тянуться на протяжении десятилетий в форме затяжного противостояния. Эксперт также предостерег от излишних ожиданий быстрого возвращения к мирному сосуществованию в текущей ситуации, передает 360.ru.
*Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ.
**Андрей Билецкий внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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