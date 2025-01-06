Звезда «Дюны» спровоцировала слухи о помолвке

Зендея спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом из-за кольца на пальце
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Холланд сделал предложение Зендае в период между Новым годом и Рождеством
Холланд сделал предложение Зендае в период между Новым годом и Рождеством Фото:

Звезда «Дюны» Зендея спровоцировала слухи о помолвке с актером Томом Холландом, продемонстрировав кольцо на пальце на прошедшей премии «Золотой глобус». Об этом сообщает TMZ.

«Зендея и Том Холланд делают следующий шаг в своих отношениях, потому что они помолвлены! <...> В воскресенье на церемонии вручения премии „Золотой глобус“ Зендея продемонстрировала свое огромное обручальное кольцо...» — пишет TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

Холланд сделал предложение возлюбленной в период между Рождеством и Новым годом, сообщают источники. Происходило это в уютной домашней обстановке на территории одного из домов семьи Зендеи в США. Уточняется, что предложение было сделано без лишнего пафоса, в романтической атмосфере.

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Звезда «Дюны» Зендея спровоцировала слухи о помолвке с актером Томом Холландом, продемонстрировав кольцо на пальце на прошедшей премии «Золотой глобус». Об этом сообщает TMZ. «Зендея и Том Холланд делают следующий шаг в своих отношениях, потому что они помолвлены! <...> В воскресенье на церемонии вручения премии „Золотой глобус“ Зендея продемонстрировала свое огромное обручальное кольцо...» — пишет TMZ со ссылкой на осведомленные источники. Холланд сделал предложение возлюбленной в период между Рождеством и Новым годом, сообщают источники. Происходило это в уютной домашней обстановке на территории одного из домов семьи Зендеи в США. Уточняется, что предложение было сделано без лишнего пафоса, в романтической атмосфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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