Звезда «Дюны» спровоцировала слухи о помолвке

Звезда «Дюны» Зендея спровоцировала слухи о помолвке с актером Томом Холландом, продемонстрировав кольцо на пальце на прошедшей премии «Золотой глобус». Об этом сообщает TMZ.
«Зендея и Том Холланд делают следующий шаг в своих отношениях, потому что они помолвлены! <...> В воскресенье на церемонии вручения премии „Золотой глобус“ Зендея продемонстрировала свое огромное обручальное кольцо...» — пишет TMZ со ссылкой на осведомленные источники.
Холланд сделал предложение возлюбленной в период между Рождеством и Новым годом, сообщают источники. Происходило это в уютной домашней обстановке на территории одного из домов семьи Зендеи в США. Уточняется, что предложение было сделано без лишнего пафоса, в романтической атмосфере.
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