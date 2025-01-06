06 января 2025
05 января 2025

Челябинцам рассказали, когда будут следующие длинные выходные

Челябинцам перенесут выходной за 23 февраля на майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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На майские праздники челябинцы будут отдыхать четыре дня в неделю
На майские праздники челябинцы будут отдыхать четыре дня в неделю Фото:

Жителям Челябинской области рассказали, как они будут отдыхать в 2025 году. День защитника отечества и Международный женский день выпадают на выходные, но отдых работодатели предоставят не в ближайший будний день, а перенесут на май и июнь. Об этом рассказали в Центре управления регионом (ЦУР).

«В этом году перенесут некоторые выходные дни. С воскресенья, 23 февраля, день отдыха перейдет на четверг 8 мая, с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября», — объяснили в ЦУР Челябинской области.

Традиционно майские праздники будут разделены на два периода: с первого по четвертое мая в честь празднования Праздника весны и труда и с восьмого по 11 мая в честь Дня Победы. Также предстоят четырехдневные выходные с 12 по 15 июня в связи с Днем России и трехдневные — с 2 по 4 ноября, в которые будут отмечать День народного единства.

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Жителям Челябинской области рассказали, как они будут отдыхать в 2025 году. День защитника отечества и Международный женский день выпадают на выходные, но отдых работодатели предоставят не в ближайший будний день, а перенесут на май и июнь. Об этом рассказали в Центре управления регионом (ЦУР). «В этом году перенесут некоторые выходные дни. С воскресенья, 23 февраля, день отдыха перейдет на четверг 8 мая, с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября», — объяснили в ЦУР Челябинской области. Традиционно майские праздники будут разделены на два периода: с первого по четвертое мая в честь празднования Праздника весны и труда и с восьмого по 11 мая в честь Дня Победы. Также предстоят четырехдневные выходные с 12 по 15 июня в связи с Днем России и трехдневные — с 2 по 4 ноября, в которые будут отмечать День народного единства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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