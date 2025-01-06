Челябинцам рассказали, когда будут следующие длинные выходные

Жителям Челябинской области рассказали, как они будут отдыхать в 2025 году. День защитника отечества и Международный женский день выпадают на выходные, но отдых работодатели предоставят не в ближайший будний день, а перенесут на май и июнь. Об этом рассказали в Центре управления регионом (ЦУР).
«В этом году перенесут некоторые выходные дни. С воскресенья, 23 февраля, день отдыха перейдет на четверг 8 мая, с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября», — объяснили в ЦУР Челябинской области.
Традиционно майские праздники будут разделены на два периода: с первого по четвертое мая в честь празднования Праздника весны и труда и с восьмого по 11 мая в честь Дня Победы. Также предстоят четырехдневные выходные с 12 по 15 июня в связи с Днем России и трехдневные — с 2 по 4 ноября, в которые будут отмечать День народного единства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!