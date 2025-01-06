06 января 2025
05 января 2025

Жителей ЯНАО предупредили о грядущей метели

Главное управление МЧС России по ЯНАО сообщило об ухудшении погоды 8 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель и порывистый ветер придут в ЯНАО 8 января
Метель и порывистый ветер придут в ЯНАО 8 января Фото:

Жителей Ямала предупредили о метели с порывами ветра до 17 метров в секунду в Ямальском и Тазовских районах. Ухудшение погоды будет отмечаться в последний праздничный выходной 8 января, об этом сообщили сотрудники МЧС.

«По данным синоптиков, 8 января на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Метель, ветер южной четверти 7-12 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду в Ямальском и на северо-западе Тазовского районах», — сообщили в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО

Спасатели напоминают, что опасность для людей на улице при сильных порывах ветра могут представлять незакрепленные и ветхие конструкции, а также возможные обрушения деревьев и их ветвей. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал надвигается штормовой ветер.

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Жителей Ямала предупредили о метели с порывами ветра до 17 метров в секунду в Ямальском и Тазовских районах. Ухудшение погоды будет отмечаться в последний праздничный выходной 8 января, об этом сообщили сотрудники МЧС. «По данным синоптиков, 8 января на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Метель, ветер южной четверти 7-12 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду в Ямальском и на северо-западе Тазовского районах», — сообщили в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО Спасатели напоминают, что опасность для людей на улице при сильных порывах ветра могут представлять незакрепленные и ветхие конструкции, а также возможные обрушения деревьев и их ветвей. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал надвигается штормовой ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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