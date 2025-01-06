Жителей ЯНАО предупредили о грядущей метели

Жителей Ямала предупредили о метели с порывами ветра до 17 метров в секунду в Ямальском и Тазовских районах. Ухудшение погоды будет отмечаться в последний праздничный выходной 8 января, об этом сообщили сотрудники МЧС.
«По данным синоптиков, 8 января на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Метель, ветер южной четверти 7-12 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду в Ямальском и на северо-западе Тазовского районах», — сообщили в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО
Спасатели напоминают, что опасность для людей на улице при сильных порывах ветра могут представлять незакрепленные и ветхие конструкции, а также возможные обрушения деревьев и их ветвей. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал надвигается штормовой ветер.
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