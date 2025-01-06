Тюменцев бесплатно научат кататься на коньках

Жителей Тюмени 8 января местные фигуристы бесплатно научат кататься на коньках. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«В Тюменской области жителей и гостей приглашают на массовые катания, бесплатные занятия для них проведут тюменские фигуристы. В Тюмени в 12:00 на Улетном катке (Цветной бульвар) и в 15:00 у Конторы пароходства», — сообщили в инофцентре.
Помимо областной столицы, мастер-классы проведут и в других поселениях региона. Например, в Тобольске в 12:00 во дворце спорта «Кристалл» и в Винзили в 13:00 в спортивной школе №2. Все мероприятия пройдут в рамках Дня фигурного катания, который впервые празднуют в России.
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