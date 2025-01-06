06 января 2025

Тюменцев бесплатно научат кататься на коньках

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-классы устроят в рамках Дня фигурного катания
Мастер-классы устроят в рамках Дня фигурного катания Фото:

Жителей Тюмени 8 января местные фигуристы бесплатно научат кататься на коньках. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В Тюменской области жителей и гостей приглашают на массовые катания, бесплатные занятия для них проведут тюменские фигуристы. В Тюмени в 12:00 на Улетном катке (Цветной бульвар) и в 15:00 у Конторы пароходства», — сообщили в инофцентре.

Помимо областной столицы, мастер-классы проведут и в других поселениях региона. Например, в Тобольске в 12:00 во дворце спорта «Кристалл» и в Винзили в 13:00 в спортивной школе №2. Все мероприятия пройдут в рамках Дня фигурного катания, который впервые празднуют в России.

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Жителей Тюмени 8 января местные фигуристы бесплатно научат кататься на коньках. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «В Тюменской области жителей и гостей приглашают на массовые катания, бесплатные занятия для них проведут тюменские фигуристы. В Тюмени в 12:00 на Улетном катке (Цветной бульвар) и в 15:00 у Конторы пароходства», — сообщили в инофцентре. Помимо областной столицы, мастер-классы проведут и в других поселениях региона. Например, в Тобольске в 12:00 во дворце спорта «Кристалл» и в Винзили в 13:00 в спортивной школе №2. Все мероприятия пройдут в рамках Дня фигурного катания, который впервые празднуют в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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