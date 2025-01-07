07 января 2025

Вся полиция Нижнего Тагила ищет мальчика, который не вернулся с прогулки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, общежитие, подъезд, полиция, полицейский автомобиль
12-летний Владимир Николаев не вернулся домой после прогулки Фото:


В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 12-летний Владимир Николаев. Мальчик не вернулся домой после прогулки, сообщили в группе «ВКонтакте» МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Накануне в полицию обратилась мама Владимира Николаева, учащегося школы №75/42, которая сообщила, что ребенок ушел гулять и не вернулся», — говорится в сообщении. Сейчас все дежурные отряды занимаются поиском ребенка, полицейские уже установили друзей мальчика.

Рост Владимира — около 1,5 метра. У него худощавое телосложение, короткие русые волосы. Он был одет в горнолыжную куртку бирюзово-синего цвета с полосками, штаны, шапку и ботинки черного цвета. Если вы видели мальчика — сообщите в полицию по телефону (3435)97-71-02 или на линию 02.

Обновлено в 14:51:

Мальчика нашли во дворе недалеко дома. Его доставили в отделение полиции, где он объяснил, что загулялся с другом и остался ночевать у него. Как передают в пресс-службе местной полиции, сообщить маме не смог, так как не у него не было с собой телефона. На мать составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), а подростка поставят на профилактический учет.

Сейчас 12-летнего мальчика ищет полиция
Сейчас 12-летнего мальчика ищет полиция
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 12-летний Владимир Николаев. Мальчик не вернулся домой после прогулки, сообщили в группе «ВКонтакте» МУ МВД России «Нижнетагильское». «Накануне в полицию обратилась мама Владимира Николаева, учащегося школы №75/42, которая сообщила, что ребенок ушел гулять и не вернулся», — говорится в сообщении. Сейчас все дежурные отряды занимаются поиском ребенка, полицейские уже установили друзей мальчика. Рост Владимира — около 1,5 метра. У него худощавое телосложение, короткие русые волосы. Он был одет в горнолыжную куртку бирюзово-синего цвета с полосками, штаны, шапку и ботинки черного цвета. Если вы видели мальчика — сообщите в полицию по телефону (3435)97-71-02 или на линию 02. Обновлено в 14:51: Мальчика нашли во дворе недалеко дома. Его доставили в отделение полиции, где он объяснил, что загулялся с другом и остался ночевать у него. Как передают в пресс-службе местной полиции, сообщить маме не смог, так как не у него не было с собой телефона. На мать составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), а подростка поставят на профилактический учет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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