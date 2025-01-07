Вся полиция Нижнего Тагила ищет мальчика, который не вернулся с прогулки. Фото

08 января 2025 в 14:18 Размер текста - 17 +

12-летний Владимир Николаев не вернулся домой после прогулки Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 12-летний Владимир Николаев. Мальчик не вернулся домой после прогулки, сообщили в группе «ВКонтакте» МУ МВД России «Нижнетагильское». «Накануне в полицию обратилась мама Владимира Николаева, учащегося школы №75/42, которая сообщила, что ребенок ушел гулять и не вернулся», — говорится в сообщении. Сейчас все дежурные отряды занимаются поиском ребенка, полицейские уже установили друзей мальчика. Рост Владимира — около 1,5 метра. У него худощавое телосложение, короткие русые волосы. Он был одет в горнолыжную куртку бирюзово-синего цвета с полосками, штаны, шапку и ботинки черного цвета. Если вы видели мальчика — сообщите в полицию по телефону (3435)97-71-02 или на линию 02. Обновлено в 14:51: Мальчика нашли во дворе недалеко дома. Его доставили в отделение полиции, где он объяснил, что загулялся с другом и остался ночевать у него. Как передают в пресс-службе местной полиции, сообщить маме не смог, так как не у него не было с собой телефона. На мать составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), а подростка поставят на профилактический учет. Сейчас 12-летнего мальчика ищет полиция Фото: группа «ВКонтакте» МУ МВД России «Нижнетагильское». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 12-летний Владимир Николаев. Мальчик не вернулся домой после прогулки, сообщили в группе «ВКонтакте» МУ МВД России «Нижнетагильское». «Накануне в полицию обратилась мама Владимира Николаева, учащегося школы №75/42, которая сообщила, что ребенок ушел гулять и не вернулся», — говорится в сообщении. Сейчас все дежурные отряды занимаются поиском ребенка, полицейские уже установили друзей мальчика. Рост Владимира — около 1,5 метра. У него худощавое телосложение, короткие русые волосы. Он был одет в горнолыжную куртку бирюзово-синего цвета с полосками, штаны, шапку и ботинки черного цвета. Если вы видели мальчика — сообщите в полицию по телефону (3435)97-71-02 или на линию 02. Обновлено в 14:51: Мальчика нашли во дворе недалеко дома. Его доставили в отделение полиции, где он объяснил, что загулялся с другом и остался ночевать у него. Как передают в пресс-службе местной полиции, сообщить маме не смог, так как не у него не было с собой телефона. На мать составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), а подростка поставят на профилактический учет.