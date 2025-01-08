Дуров нескромно оценил свой вклад в укреплении свободы слова в интернете

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров оценил свою роль в поддержке свободы слова в интернете. В своем заявлении миллиардер подчеркнул, что его платформа защищала эти ценности долгое время, несмотря на изменения политической обстановки в разных странах, включая США.
«Я горжусь тем, что Telegram поддерживал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасно, наши ценности не зависят от избирательных циклов в США», — заявил Дуров в своем telegram-канале. Он также критически отозвался о других платформах, которые начали заявлять о снижении уровня цензуры.
Дуров выразил сомнение в постоянстве этих новых обещаний других платформ. Он заявил, что истинное испытание для «недавно открытых ценностей» наступит, когда политическая ситуация в мире вновь изменится. «Легко говорить, что вы что-то поддерживаете, когда вы ничем не рискуете», — подчеркнул создатель Telegram.
Ранее руководитель американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг заявил об отказе от фактчекинга публикаций в соцсетях, для восстановления свободы слова. По его словам, на платформах компании наступил момент для восстановления свободы слова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.