«Он был прав»: Додик вспомнил пророческое предупреждение Путина Европе

Додик: Путин с самого начала был прав, говоря о Европе в контексте конфликта
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Владимир Путин был прав еще в 2007 году, говоря о расширении НАТО и действиях против РФ во время речи в Мюнхене, заявил Милорад Додик
Владимир Путин был прав еще в 2007 году, говоря о расширении НАТО и действиях против РФ во время речи в Мюнхене, заявил Милорад Додик Фото:

Президент Республики Сербской, Милорад Додик вспомнил, как российский президент Владимир Путин еще в 2007 году предупреждал Европу, что у нее ничего не получится, если пойдет против России в контексте расширения НАТО. Об этом он заявил в интервью журналистам, отметив, что Путин был прав.

«А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году [на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года] он сказал: „Не делайте так, вы ничего не получите“, — цитирует Додика Life.ru.

Додик также напомнил, что именно Украина нарушала Минские соглашения, о чем признавались как в США, так и Германии. При этом президент Республики Сербской недоумевает, почему весь мир обвиняет именно Россию. «Почему тогда у них виноват Путин, в чем?» — задался вопросом он.

Путин неоднократно отмечал, что со стороны Украины и стран Запада в целом было нарушение Минских соглашений, которые запрещали расширение НАТО. Президент РФ отмечал, что спецоперацию на Украине следовало начинать раньше. 

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Президент Республики Сербской, Милорад Додик вспомнил, как российский президент Владимир Путин еще в 2007 году предупреждал Европу, что у нее ничего не получится, если пойдет против России в контексте расширения НАТО. Об этом он заявил в интервью журналистам, отметив, что Путин был прав. «А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году [на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года] он сказал: „Не делайте так, вы ничего не получите“, — цитирует Додика Life.ru. Додик также напомнил, что именно Украина нарушала Минские соглашения, о чем признавались как в США, так и Германии. При этом президент Республики Сербской недоумевает, почему весь мир обвиняет именно Россию. «Почему тогда у них виноват Путин, в чем?» — задался вопросом он. Путин неоднократно отмечал, что со стороны Украины и стран Запада в целом было нарушение Минских соглашений, которые запрещали расширение НАТО. Президент РФ отмечал, что спецоперацию на Украине следовало начинать раньше. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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