Президент Республики Сербской, Милорад Додик вспомнил, как российский президент Владимир Путин еще в 2007 году предупреждал Европу, что у нее ничего не получится, если пойдет против России в контексте расширения НАТО. Об этом он заявил в интервью журналистам, отметив, что Путин был прав.
«А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году [на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года] он сказал: „Не делайте так, вы ничего не получите“, — цитирует Додика Life.ru.
Додик также напомнил, что именно Украина нарушала Минские соглашения, о чем признавались как в США, так и Германии. При этом президент Республики Сербской недоумевает, почему весь мир обвиняет именно Россию. «Почему тогда у них виноват Путин, в чем?» — задался вопросом он.
Путин неоднократно отмечал, что со стороны Украины и стран Запада в целом было нарушение Минских соглашений, которые запрещали расширение НАТО. Президент РФ отмечал, что спецоперацию на Украине следовало начинать раньше.
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