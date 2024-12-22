Путин объяснил, почему СВО надо было начинать раньше

Путин: СВО надо было начинать с момента отказа от выполнения минских соглашений
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СВО нужно было начинать тогда, когда Запад отказался выполнять минские соглашения, заявил Путин
СВО нужно было начинать тогда, когда Запад отказался выполнять минские соглашения, заявил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о недостаточной оценке намерений западных стран о выполнении минских соглашений. По его словам, в таком случае спецоперацию нужно было начинать раньше.

«Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, водят в заблуждение», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале.

Лидер РФ также уточнил, что Запад публично признался в нежелании выполнять пункты соглашений. В целом, противник использовал минские договоренности как возможность для перевооружения ВСУ и их подготовки к будущим боевым действиям, рассказал Путин. 

Ранее Владимир Путин заявил, что если бы Россия имела возможность вернуться во времени до начала СВО, то начала бы подготовку к ней заранее. По его словам, РФ начала действовать без должной предварительной подготовки.

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Президент России Владимир Путин заявил о недостаточной оценке намерений западных стран о выполнении минских соглашений. По его словам, в таком случае спецоперацию нужно было начинать раньше. «Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, водят в заблуждение», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале. Лидер РФ также уточнил, что Запад публично признался в нежелании выполнять пункты соглашений. В целом, противник использовал минские договоренности как возможность для перевооружения ВСУ и их подготовки к будущим боевым действиям, рассказал Путин.  Ранее Владимир Путин заявил, что если бы Россия имела возможность вернуться во времени до начала СВО, то начала бы подготовку к ней заранее. По его словам, РФ начала действовать без должной предварительной подготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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