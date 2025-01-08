08 января 2025

В Пермской опере ответили на анонимку о премиях

Пермский театр оперы и балета признал отсутствие годовой премии для сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги театр потратил на развитие
Деньги театр потратил на развитие Фото:

В Пермском театре оперы и балета ответили на анонимное письмо, в котором якобы коллектив учреждения сообщил о невыплате годовой премии. Жалоба без подписей поступила в редакции некоторых СМИ в первую неделю января. Сегодня пресс-служба театра подтвердила, что годовых премий сотрудники не получали, но этой обязанности у администрации театра нет.

«В трудовых договорах с сотрудниками нет обязательства ежегодного премирования. Решение о премировании принимается руководством театра с учетом разных факторов — результатов деятельности, наличия ресурсов для выплаты премий», — передает «Новый компаньон» сообщение руководства Пермской оперы.

В театре отмечают, что в прошлом году большое внимание уделяли развитию коллективов и служб театра, привлекали новых артистов и сотрудников театральных цехов. «Приоритет был отдан не единовременному премированию, а регулярным мерам поддержки в течение года» — отмечают в оперном.

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В Пермском театре оперы и балета ответили на анонимное письмо, в котором якобы коллектив учреждения сообщил о невыплате годовой премии. Жалоба без подписей поступила в редакции некоторых СМИ в первую неделю января. Сегодня пресс-служба театра подтвердила, что годовых премий сотрудники не получали, но этой обязанности у администрации театра нет. «В трудовых договорах с сотрудниками нет обязательства ежегодного премирования. Решение о премировании принимается руководством театра с учетом разных факторов — результатов деятельности, наличия ресурсов для выплаты премий», — передает «Новый компаньон» сообщение руководства Пермской оперы. В театре отмечают, что в прошлом году большое внимание уделяли развитию коллективов и служб театра, привлекали новых артистов и сотрудников театральных цехов. «Приоритет был отдан не единовременному премированию, а регулярным мерам поддержки в течение года» — отмечают в оперном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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