В Пермской опере ответили на анонимку о премиях

В Пермском театре оперы и балета ответили на анонимное письмо, в котором якобы коллектив учреждения сообщил о невыплате годовой премии. Жалоба без подписей поступила в редакции некоторых СМИ в первую неделю января. Сегодня пресс-служба театра подтвердила, что годовых премий сотрудники не получали, но этой обязанности у администрации театра нет.
«В трудовых договорах с сотрудниками нет обязательства ежегодного премирования. Решение о премировании принимается руководством театра с учетом разных факторов — результатов деятельности, наличия ресурсов для выплаты премий», — передает «Новый компаньон» сообщение руководства Пермской оперы.
В театре отмечают, что в прошлом году большое внимание уделяли развитию коллективов и служб театра, привлекали новых артистов и сотрудников театральных цехов. «Приоритет был отдан не единовременному премированию, а регулярным мерам поддержки в течение года» — отмечают в оперном.
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