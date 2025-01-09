В Кремле раскрыли, когда может состояться разговор Путина с Трампом

Песков: разговор Путина и Трампа может пройти после инаугурации второго
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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что пока не поступало запросов о диалоге Путина и Трампа
Песков заявил, что пока не поступало запросов о диалоге Путина и Трампа Фото:
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Разговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом может пройти после инаугурации второго. На данный момент запросов о диалоге не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Было бы целесообразнее дождаться вступления в должность Трампа и затем уже в случае, если после вступления в должность желание контактов на высшем уровне сохранится, мы будем это приветствовать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что Путин уже неоднократно говорил о необходимости диалога с будущим американским лидером. 

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Разговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом может пройти после инаугурации второго. На данный момент запросов о диалоге не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «Было бы целесообразнее дождаться вступления в должность Трампа и затем уже в случае, если после вступления в должность желание контактов на высшем уровне сохранится, мы будем это приветствовать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что Путин уже неоднократно говорил о необходимости диалога с будущим американским лидером. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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