В Кремле раскрыли, когда может состояться разговор Путина с Трампом

Разговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом может пройти после инаугурации второго. На данный момент запросов о диалоге не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Было бы целесообразнее дождаться вступления в должность Трампа и затем уже в случае, если после вступления в должность желание контактов на высшем уровне сохранится, мы будем это приветствовать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что Путин уже неоднократно говорил о необходимости диалога с будущим американским лидером.
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