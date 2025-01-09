Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента Грузии

Экс-глава Грузии Саломе Зурабишвили намерена продолжить осуществлять функции президента в новом офисе даже после смены власти. Об этом она сообщила на брифинге в Тбилиси.
«Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани. Может, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента», — заявила Зурабишвили. Ее слова приводит РИА Новости.
Она заявила, что по-прежнему сохраняет свою легитимность и имеет поддержку среди народа даже после ухода из дворца Орбелиани. Экс-президент Грузии вновь отказалась признавать результаты последних парламентских выборов и объявила о своих намерениях бороться за проведение нового голосования.
Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии 29 декабря прошлого года. Он набрал наибольшее количество голосов по итогам голосования. Политик придерживается антизападных взглядов и выступает против интеграции Грузии в ЕС.
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