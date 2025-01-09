CNN: на Украине были готовы к переговорам с РФ в 2025 году еще до победы Трампа

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Администрации США и Украины планировали усилить Киева перед возможными переговорами с Россией
Администрации США и Украины планировали усилить Киева перед возможными переговорами с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительства Соединенных Штатов и Украины планировали провести переговоры с Россией в первом полугодии 2025 года, независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом сообщают чиновники из администрации президента Штатов Джо Байдена.

«Администрация США, и администрация Украины ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года — независимо от того, кто победит на выборах в США», — передает CNN слова американских чиновников. Там добавили, что обе администрации хотели расширить права и возможности Украины перед возможными будущими переговорами с Россией.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной. Он также указал на то, что предложения по Украине, представленные командой Трампа, не соответствуют ожиданиям России, передает RT.

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Правительства Соединенных Штатов и Украины планировали провести переговоры с Россией в первом полугодии 2025 года, независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом сообщают чиновники из администрации президента Штатов Джо Байдена. «Администрация США, и администрация Украины ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года — независимо от того, кто победит на выборах в США», — передает CNN слова американских чиновников. Там добавили, что обе администрации хотели расширить права и возможности Украины перед возможными будущими переговорами с Россией. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной. Он также указал на то, что предложения по Украине, представленные командой Трампа, не соответствуют ожиданиям России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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