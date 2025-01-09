CNN: на Украине были готовы к переговорам с РФ в 2025 году еще до победы Трампа

Правительства Соединенных Штатов и Украины планировали провести переговоры с Россией в первом полугодии 2025 года, независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом сообщают чиновники из администрации президента Штатов Джо Байдена.
«Администрация США, и администрация Украины ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года — независимо от того, кто победит на выборах в США», — передает CNN слова американских чиновников. Там добавили, что обе администрации хотели расширить права и возможности Украины перед возможными будущими переговорами с Россией.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной. Он также указал на то, что предложения по Украине, представленные командой Трампа, не соответствуют ожиданиям России, передает RT.
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