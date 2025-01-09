В Госдуме объяснили, какие социальные выплаты повысятся в 2025 году

С 1 января 2025 года из-за повышения МРОТ в России выросли страховые пенсии, заработные платы, а также пособия по безработице и временной нетрудоспособности. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«С 1 января выросли страховые пенсии, подросла зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17 процентов. По той же причине выросли пособия по безработице, по временной нетрудоспособности, беременности и родам», — заявила Бессараб в интервью «Ленте.ру». Она добавила, что в этом году продолжат действовать льготная ипотека и поддержка многодетных семей по компенсации ипотечного кредитования.
По ее словам, дополнительные средства будут распределены по регионам с низкими показателями рождаемости. Эти средства можно будет использовать на поддержку семей с детьми, оплату ипотеки, аренды и многое другое. Также в 2025 году начнется увеличение выплат налогового вычета, который можно будет получить в 2026 году.
Ранее Бессараб сообщила, что с 1 февраля будет проиндексирован маткапитал на 7,3%; он составит 676 398 рублей при рождении первого ребенка и 893 835 рублей — при рождении второго. Деньги можно будет потратить на оплату ипотеки, на образование детей или (в некоторых регионах) лечение сложных заболеваний, передает RT.
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