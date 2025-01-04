Индексация пенсий, зарплат и пособий: кто получит больше денег в 2025 году

2025 год принес россиянам подарок в виде увеличения различных пособий и выплат. Рассказываем, кто начнет получать больше денег уже в этом месяце и каков размер прибавки.
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум (ПМ) — это расчетная сумма, которой, в среднем, должно быть достаточно для удовлетворения основных потребностей человека в течение месяца. В России устанавливают как общий, среднедушевой, размер прожиточного минимума, так и ПМ для разных категорий населения: работающих людей, детей и тех, кто уже ушел на заслуженную пенсию.
С этого года размер ПМ рассчитывают, вычисляя 44,2% от медианного (медиана — это значение, больше и меньше которого зарабатывают по 50% населения) дохода в России. В 2025 году прожиточный минимум вырастет на 14,8% по сравнению с прошлогодними значениями. По данным портала Объясняем.рф, его размер составит:
- 17,7 тысячи рублей на душу населения;
- 19,3 тысячи рублей для трудоспособных людей;
- 15,2 тысячи рублей для пенсионеров;
- 17,2 тысячи рублей для детей.
Размер прожиточного минимума необходим для того, чтобы определить, имеет ли человек или семья на получение мер поддержки. Исходя из размера ПМ часто рассчитывают и размер выплаты. Например, по информации с Госуслуг, Единое пособие на детей и беременных женщин, может составлять от 50% до 100% прожиточного минимума.
Несмотря на то, что размер прожиточного минимума устанавливают на федеральном уровне, его размер в разных субъектах федерации может отличаться: повышенный уровень ПМ могут утвердить местные власти.
Зарплаты бюджетников
Уже с 1 января на 13,2% проиндексировали зарплаты некоторых категорий сотрудников бюджетных организаций. Доходы вырастут у сотрудников федеральных государственных медицинских, социальных, образовательных, культурных и научных учреждений, спасателей, пожарных, военных людей занятых в сельском и лесном хозяйстве, метеорологов, сотрудников Роспотребнадзора, силовых и других федеральных ведомств.
Как объясняет информационно-правовой портал Гарант.ру, сотрудников региональных организаций индексация не коснется. Размеры их зарплат зависят от решений региональных властей.
Еще одна индексация запланирована на октябрь 2025 года — в этот период на 4,5% увеличат зарплаты госслужащих, сотрудников судебной системы, Следственного комитета и прокуратуры. Чиновникам увеличивать выплаты не планируют.
Материнский капитал и детские пособия
Россияне, которые станут родителями в 2025 году, получат материнский капитал в увеличенном на 7,3% размере. За рождение первого ребенка выдадут сертификат на 676 тысяч рублей, а за появление второго — 893 тысячи.
Максимальный размер по беременности и родам (в случае, если плод был один, а осложнений при родоразрешении не возникло) составит 794 тысячи рублей — его размер увеличится в 1,4 раза. Рост произойдет и в случае с ежемесячным пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет. Родители смогут получать до 69 тысяч рублей в месяц. Точный размер обоих пособий будет зависеть от доходов человека.
По данным Социального фонда России, размер единого пособия, в среднем, по России составит от 9,6 тысячи рублей до 19,3 тысячи рублей в месяц. Как мы уже писали, его размер зависит от прожиточного минимума, действующего в регионе, и размера доходов семьи.
Пенсии
Страховые пенсии в 2025 году проиндексируют на 7,3%. На нее могут рассчитывать и те, кто уже оставил работу, и те, кто еще продолжает трудиться. В результате российские пенсионеры, в среднем, будут получать по 24 тысячи рублей в месяц. Размер социальных пенсий увеличат на 14,75% — их средний размер составит 15456 рублей.
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