Старовойт раскрыл, когда все авиакомпании перейдут на скидку в 50% для детей

Старовойт: авиакомпании начнут предоставлять 50% скидку для детей с 10 января
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С 14 января авиакомпании обязаны будут предоставлять совместные места родителям и детям
С 14 января авиакомпании обязаны будут предоставлять совместные места родителям и детям Фото:

С 10 января все авиакомпании России начнут предоставлять 50-процентные скидки на авиабилеты для детей. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. 

«С 10 января все авиакомпании РФ будут предоставлять 50-процентную скидку для детей», — подчеркнул Старовойт. Кроме того, он уточнил, что до 14 января вступит в силу норма, обязывающая авиаперевозчиков обеспечивать совместное размещение детей с родителями на борту самолетов.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что с 14 января российские авиакомпании вернут 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет. Он добавил, что такое решение было принято после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина. Тогда президент поручил правительству РФ урегулировать вопрос с предоставлением авиакомпаниями льгот для детей. 

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С 10 января все авиакомпании России начнут предоставлять 50-процентные скидки на авиабилеты для детей. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.  «С 10 января все авиакомпании РФ будут предоставлять 50-процентную скидку для детей», — подчеркнул Старовойт. Кроме того, он уточнил, что до 14 января вступит в силу норма, обязывающая авиаперевозчиков обеспечивать совместное размещение детей с родителями на борту самолетов. Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что с 14 января российские авиакомпании вернут 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет. Он добавил, что такое решение было принято после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина. Тогда президент поручил правительству РФ урегулировать вопрос с предоставлением авиакомпаниями льгот для детей. 
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