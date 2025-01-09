Старовойт раскрыл, когда все авиакомпании перейдут на скидку в 50% для детей

С 10 января все авиакомпании России начнут предоставлять 50-процентные скидки на авиабилеты для детей. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
«С 10 января все авиакомпании РФ будут предоставлять 50-процентную скидку для детей», — подчеркнул Старовойт. Кроме того, он уточнил, что до 14 января вступит в силу норма, обязывающая авиаперевозчиков обеспечивать совместное размещение детей с родителями на борту самолетов.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что с 14 января российские авиакомпании вернут 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет. Он добавил, что такое решение было принято после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина. Тогда президент поручил правительству РФ урегулировать вопрос с предоставлением авиакомпаниями льгот для детей.
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