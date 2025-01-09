The Guardian: Европа побила рекорд по закупке СПГ у России

В 2024 году страны Европы достигли рекордных показателей в закупках сжиженного природного газа из России, объем которых составил 17,8 миллиона тонн. Об этом сообщает аналитическая компания Rystad Energy.
«В прошлом году Европа закупила у России рекордное количество сжиженного природного газа», — передает газета The Guardian данные аналитической компании. Там добавили, что в 2024 году объем поставок российского сжиженного природного газа в страны Европы достиг 17,8 миллиона тонн. Это превышает показатель 2023 года, который составлял 15,1 миллиона тонн, и 2022 года, когда было поставлено 16,4 миллиона тонн.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что попытки европейских стран поэтапно сократить зависимость от российского газа не увенчались успехом. Страны Европы стали приобретать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, превосходящие те, которые ранее транспортировались через Украину до решения Киева прекратить транзит российского газа. В то же время Россия укрепила свои позиции как один из основных поставщиков этого вида топлива, передает RT.
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