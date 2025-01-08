На трассах ХМАО введены ограничения из-за метели

В ХМАО вводится ограничение скорости до 70 километров в час на междугородних трассах из-за метели. Об этом сообщило управление автодорог Югры.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями: обильный снег, метель, ограниченная видимость... Вводятся временные ограничение скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ограничения коснутся участков трасс Нягань — Талинка (0 — 60 км). Нягань — Приобье (10 — 57 км). Также скоростной режим изменили на дорогах Советский — Нягань (107 — 135 км) и Ханты-Мансийск — Талинка — Советский (141 — 220 км).
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