08 января 2025

На трассах ХМАО введены ограничения из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогах введены ограничения движения в 70 километров из-за метели
На дорогах введены ограничения движения в 70 километров из-за метели Фото:

В ХМАО вводится ограничение скорости до 70 километров в час на междугородних трассах из-за метели. Об этом сообщило управление автодорог Югры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: обильный снег, метель, ограниченная видимость... Вводятся временные ограничение скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ограничения коснутся участков трасс Нягань — Талинка (0 — 60 км). Нягань — Приобье (10 — 57 км). Также скоростной режим изменили на дорогах Советский — Нягань (107 — 135 км) и Ханты-Мансийск — Талинка — Советский (141 — 220 км).

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В ХМАО вводится ограничение скорости до 70 километров в час на междугородних трассах из-за метели. Об этом сообщило управление автодорог Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями: обильный снег, метель, ограниченная видимость... Вводятся временные ограничение скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения коснутся участков трасс Нягань — Талинка (0 — 60 км). Нягань — Приобье (10 — 57 км). Также скоростной режим изменили на дорогах Советский — Нягань (107 — 135 км) и Ханты-Мансийск — Талинка — Советский (141 — 220 км).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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