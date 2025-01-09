Скандального медика из ХМАО сменит депутат

Главврач больницы Мегиона Чечиков покидает пост после серии скандалов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач Мегионской больницы покидает пост
Главврач Мегионской больницы покидает пост Фото:

Главврач городской больницы Мегиона (ХМАО) Иван Чечиков, известный серией скандалов со своими сотрудниками и окружными парламентариями, покинет пост главы медучреждения. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что Чечикова сменит депутат городской думы Денис Прымха, исполняющий обязанности заместителя руководителя по детству и родовспоможению.

«Последний рабочий день Чечикова — 15 января. И уже с 16-го числа его сменит Прымха», — поделился с агентством инсайдер.

В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО Паськов раскритиковал отчет скандального главврача. Чечиков не смог ответить внятно на вопросы, а также путался в своих показаниях.

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Главврач городской больницы Мегиона (ХМАО) Иван Чечиков, известный серией скандалов со своими сотрудниками и окружными парламентариями, покинет пост главы медучреждения. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что Чечикова сменит депутат городской думы Денис Прымха, исполняющий обязанности заместителя руководителя по детству и родовспоможению. «Последний рабочий день Чечикова — 15 января. И уже с 16-го числа его сменит Прымха», — поделился с агентством инсайдер. В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО Паськов раскритиковал отчет скандального главврача. Чечиков не смог ответить внятно на вопросы, а также путался в своих показаниях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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