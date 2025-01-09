Скандального медика из ХМАО сменит депутат

Главврач городской больницы Мегиона (ХМАО) Иван Чечиков, известный серией скандалов со своими сотрудниками и окружными парламентариями, покинет пост главы медучреждения. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил, что Чечикова сменит депутат городской думы Денис Прымха, исполняющий обязанности заместителя руководителя по детству и родовспоможению.
«Последний рабочий день Чечикова — 15 января. И уже с 16-го числа его сменит Прымха», — поделился с агентством инсайдер.
В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО Паськов раскритиковал отчет скандального главврача. Чечиков не смог ответить внятно на вопросы, а также путался в своих показаниях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!