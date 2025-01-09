В аварии на трассе Пермского края погибла 25-летняя девушка

На автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 25-летняя жительница Екатеринбурга, врезался в грузовик Scania. ДТП произошло 9 января.
«Предварительно, 9 января в 12:45 на 107 километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь водитель иномарки Hyundai Solaris не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением и не учла дорожные условия. В результате она выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.
В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончалась в карете скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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