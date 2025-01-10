На Ростовскую область идет атака беспилотников ВСУ

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В Ростовской области ПВО уничтожили 16 беспилотников
В Ростовской области ПВО уничтожили 16 беспилотников Фото:

В Ростовской области активно отражается массированная воздушная атака ВСУ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли уничтожить и подавить 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Однако есть повреждения в некоторых районах. 

«На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА», — написал Слюсарь. По его словам, есть последствия ударов в нескольких районах. Shot уточняет, что местные жители слышали около 10 взрывов в небе. 

В селе Чалтырь Мясниковского района в результате падения БПЛА произошел пожар в частном доме, который также перекинулся на припаркованные поблизости автомобили. На месте происшествия работают пожарные расчеты. А в хуторе Крюков Куйбышевского района повреждения получили несколько строений, в том числе школа.

Также сообщается о возгорании на территории производственного предприятия в селе Крым. По оперативной информации, никто из людей не пострадал.

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В Ростовской области активно отражается массированная воздушная атака ВСУ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли уничтожить и подавить 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Однако есть повреждения в некоторых районах.  «На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА», — написал Слюсарь. По его словам, есть последствия ударов в нескольких районах. Shot уточняет, что местные жители слышали около 10 взрывов в небе.  В селе Чалтырь Мясниковского района в результате падения БПЛА произошел пожар в частном доме, который также перекинулся на припаркованные поблизости автомобили. На месте происшествия работают пожарные расчеты. А в хуторе Крюков Куйбышевского района повреждения получили несколько строений, в том числе школа. Также сообщается о возгорании на территории производственного предприятия в селе Крым. По оперативной информации, никто из людей не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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