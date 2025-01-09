Водителю из ЯНАО более двух месяцев не платили зарплату

В Надыме директор коммерческой организации более двух месяцев не платила зарплату водителю. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.
«В Надыме директор общества с ограниченной ответственностью в 2023 году полностью не выплачивала свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты водителю, состоящему в трудовых отношениях с коммерческой организацией», — сообщается в telegram-канале ведомства. Долг превысил 168 тысяч рублей.
У подозреваемой была возможность полностью погасить задолженность перед сотрудником. Уголовное дело возбуждено по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале вахтовик похвастался высокой зарплатой. Он работает в сфере нефтегазового строительства в Сабетте, вместо обещанных 190 000 рублей ему заплатили 210 000.
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