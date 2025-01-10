Сбер стал самой дорогой компанией России

10 января 2025 в 16:41 Размер текста - 17 +

Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации на Мосбирже Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сбербанк стал самой дорогой компанией в РФ, обогнав «Роснефть», чьи акции показали снижение после того как их можно было купить без права на получение последних дивидендов. Общая стоимость акций Сбербанка достигла 6,14 триллиона рублей. «Котировки акций Сбербанка на торгах Московской бирже, по данным на 11:40 мск, достигали 271,5 руб. за бумагу, общая капитализация „Сбера“ составляла 6,1 трлн рублей», — передает данные ТАСС. Ситуация на рынке акций «Роснефти» ухудшилась после того, как акции начали торговаться без учета дивидендов за девять месяцев 2024 года, что привело к их падению на 6,24% на открытии торгов. В ноябре 2016 года Сбербанк впервые занял позицию самой ценной компании, опередив по капитализации «Роснефть». В последующие годы позиция лидера на рынке переходила между крупнейшими компаниями. Например, в 2022 году лидером стал «Газпром», благодаря высоким ценам на газ в Европе, тогда как в 2023 году лидерство снова вернулось к Сбербанку. Рост Сбера был обусловлен возобновлением публикации финансовой отчетности в осени 2022 года и ожиданием высоких дивидендов за 2023 году. К 2024 году обыкновенные акции Сбербанка продолжили удерживать лидирующие позиции среди наиболее востребованных голубых фишек российского рынка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк стал самой дорогой компанией в РФ, обогнав «Роснефть», чьи акции показали снижение после того как их можно было купить без права на получение последних дивидендов. Общая стоимость акций Сбербанка достигла 6,14 триллиона рублей. «Котировки акций Сбербанка на торгах Московской бирже, по данным на 11:40 мск, достигали 271,5 руб. за бумагу, общая капитализация „Сбера“ составляла 6,1 трлн рублей», — передает данные ТАСС. Ситуация на рынке акций «Роснефти» ухудшилась после того, как акции начали торговаться без учета дивидендов за девять месяцев 2024 года, что привело к их падению на 6,24% на открытии торгов. В ноябре 2016 года Сбербанк впервые занял позицию самой ценной компании, опередив по капитализации «Роснефть». В последующие годы позиция лидера на рынке переходила между крупнейшими компаниями. Например, в 2022 году лидером стал «Газпром», благодаря высоким ценам на газ в Европе, тогда как в 2023 году лидерство снова вернулось к Сбербанку. Рост Сбера был обусловлен возобновлением публикации финансовой отчетности в осени 2022 года и ожиданием высоких дивидендов за 2023 году. К 2024 году обыкновенные акции Сбербанка продолжили удерживать лидирующие позиции среди наиболее востребованных голубых фишек российского рынка.