Главу Еврокомиссии не позвали на инаугурацию Трампа

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует ехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, так как не получила официального приглашения. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
«Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», — отметила Пинью. Трансляция выступления представителя ЕК опубликована на официальном сайте европейского ведомства. «Если будет приглашение, мы посмотрим», — добавила Пинью.
Помимо этого, Паула Пинью подтвердила, что фон дер Ляйен в настоящее время болеет пневмонией и восстанавливается дома. Окончательное решение о ее возвращении к рабочим обязанностям будет принято 13 января.
Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента 6 января. Инаугурация избранного главы Штатов состоится 20 января.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.