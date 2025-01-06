Конгресс утвердил победу Трампа

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Трамп станет 47 президентом США
Трамп станет 47 президентом США Фото:

Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщается в трансляции заседания сессии законодателей.

«Трамп станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бывший президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в результате выборов 2016 года, снова одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вернуться на пост главы государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока.

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Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщается в трансляции заседания сессии законодателей. «Трамп станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Бывший президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в результате выборов 2016 года, снова одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вернуться на пост главы государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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