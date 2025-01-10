Югорские рыбаки провели новогодние праздники в поисках улова — удача улыбнулась некоторым счастливчикам. Семикилограммовая щука клюнула на удочку заядлого рыбака из Нефтеюганска Константина Почевалова.
«Рыбачили в Нефтеюганском районе на озерах. Окунь 900 граммов, а щука около семи килограммов», — поделился с URA.RU Почевалов.
Удачно открыл сезон и рыбак из Сургута Виталий Горшков. В канун Нового года он поймал крупную щуку, а спустя пару дней — сома.
А на Рождество любители лова организовали в Сургуте соревнования, кто больше наловит рыбы. «На улице –18, но было жарко. Приходилось много бурить и перемещаться. Результатом доволен», — рассказал участник Владимир Чеплунов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало о лучших местах для рыбалки в ХМАО. Одно из таких — река Мильтонъяун в Сургутском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!