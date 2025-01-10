В ХМАО рыбаки похвастались уловом с новогодних праздников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане встретили 2025 год богатым уловом
Югорчане встретили 2025 год богатым уловом Фото:

Югорские рыбаки провели новогодние праздники в поисках улова — удача улыбнулась некоторым счастливчикам. Семикилограммовая щука клюнула на удочку заядлого рыбака из Нефтеюганска Константина Почевалова.

Вес щуки составил почти 7 кг
Вес щуки составил почти 7 кг
Фото:

«Рыбачили в Нефтеюганском районе на озерах. Окунь 900 граммов, а щука около семи килограммов», — поделился с URA.RU Почевалов.

Удачно открыл сезон и рыбак из Сургута Виталий Горшков. В канун Нового года он поймал крупную щуку, а спустя пару дней — сома.

А на Рождество любители лова организовали в Сургуте соревнования, кто больше наловит рыбы. «На улице –18, но было жарко. Приходилось много бурить и перемещаться. Результатом доволен», — рассказал участник Владимир Чеплунов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало о лучших местах для рыбалки в ХМАО. Одно из таких — река Мильтонъяун в Сургутском районе.

Сургутский рыбак поймал крупную щуку в канун Нового года
Сургутский рыбак поймал крупную щуку в канун Нового года
Фото:

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Югорские рыбаки провели новогодние праздники в поисках улова — удача улыбнулась некоторым счастливчикам. Семикилограммовая щука клюнула на удочку заядлого рыбака из Нефтеюганска Константина Почевалова. «Рыбачили в Нефтеюганском районе на озерах. Окунь 900 граммов, а щука около семи килограммов», — поделился с URA.RU Почевалов. Удачно открыл сезон и рыбак из Сургута Виталий Горшков. В канун Нового года он поймал крупную щуку, а спустя пару дней — сома. А на Рождество любители лова организовали в Сургуте соревнования, кто больше наловит рыбы. «На улице –18, но было жарко. Приходилось много бурить и перемещаться. Результатом доволен», — рассказал участник Владимир Чеплунов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало о лучших местах для рыбалки в ХМАО. Одно из таких — река Мильтонъяун в Сургутском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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