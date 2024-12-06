Рыбаки поделились местами удачного клева в ХМАО
Жители ХМАО активно ездят на зимнюю рыбалку. Они делятся фотографиями своего улова в социальных сетях, а также советуют хорошие места. О том, где и на что лучше ловить рыбу — в нашем фоторепортаже.
Югорчанам, которые любят отдыхать в тишине и с удочкой, стоит побывать в поселке Нижнесортымский. По словам рыбаков, на реке Косамыяха идет очень неплохой клев. При этом, в качестве снасти советуют использовать сорожку
Также любители «тихой охоты» отправляются в Старицу Иртыша. Там они садятся у береговой боровки и ловят на блесну. Однако рыбаки предупреждают, что трофейный улов на этом месте навряд ли можно встретить. В основном, попадаются рыбы среднего размера
Один рыбак даже поделился своей «секретной лесной речкой». Ей оказалась река Мильтонъяун в Сургутском районе. По словам югорчанина, она довольно длинная, а улов есть всегда, поэтому места хватает всем. Среди советов: рыбачить на увесистую мормышку, чтобы течение не сносило под лед, и выезжать не позже 15:30, так как путь неблизкий
Также некоторые советуют порыбачить на реке Мега в Мегионе. Однако новичков предупреждают сразу — клюет там через раз. Кому-то везет, а кто-то уходит ни с чем. В основном там клюет щука и карась
Та же ситуация обстоит и с рекой Сайма в Мегионе. Для того, чтоб попытаться уйти с уловом там тоже достаточно блесны
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