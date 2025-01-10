Британии предсказали замерзание

The Daily Telegraph: в Британии на фоне холодов возник дефицит газа
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Запасы газа в Великобритании опустились до «вызывающего беспокойство» уровня
Запасы газа в Великобритании опустились до «вызывающего беспокойство» уровня Фото:

Запасов газа в Великобритании осталось всего на неделю. Тем временем, на островах Туманного Альбиона ожидается похолодание, сообщают британские СМИ.

«Запасы газа упали до „тревожного“ минимума: их осталось всего на неделю, поскольку Великобритания готовится к слабому ветру и низким температурам в эти выходные», — пишет The Daily Telegraph со ссылкой на независимого энергетического консультанта Кэтрин Портер. Гендиректор британской газовой компании Centrica Крис О Ши отметил, что газовые хранилища Британии заполнены лишь наполовину, а в январе прошлого года газа у страны были на 26% больше. Отмечается, что газ вырабатывает около 40% британской электроэнергии и отапливает 28 миллионов домов.

Помимо этого, на британских островах ожидается безветренная погода, что ухудшает положение страны из-за ее зависимости от ветряков. При этом в ближайшее время температура в некоторых районах на севере Британии и в Шотландии может составить до минус 15-20 градусов, сообщила Метеорологическая служба Соединенного Королевства сообщила.

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Запасов газа в Великобритании осталось всего на неделю. Тем временем, на островах Туманного Альбиона ожидается похолодание, сообщают британские СМИ. «Запасы газа упали до „тревожного“ минимума: их осталось всего на неделю, поскольку Великобритания готовится к слабому ветру и низким температурам в эти выходные», — пишет The Daily Telegraph со ссылкой на независимого энергетического консультанта Кэтрин Портер. Гендиректор британской газовой компании Centrica Крис О Ши отметил, что газовые хранилища Британии заполнены лишь наполовину, а в январе прошлого года газа у страны были на 26% больше. Отмечается, что газ вырабатывает около 40% британской электроэнергии и отапливает 28 миллионов домов. Помимо этого, на британских островах ожидается безветренная погода, что ухудшает положение страны из-за ее зависимости от ветряков. При этом в ближайшее время температура в некоторых районах на севере Британии и в Шотландии может составить до минус 15-20 градусов, сообщила Метеорологическая служба Соединенного Королевства сообщила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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