Британии предсказали замерзание

Запасов газа в Великобритании осталось всего на неделю. Тем временем, на островах Туманного Альбиона ожидается похолодание, сообщают британские СМИ.
«Запасы газа упали до „тревожного“ минимума: их осталось всего на неделю, поскольку Великобритания готовится к слабому ветру и низким температурам в эти выходные», — пишет The Daily Telegraph со ссылкой на независимого энергетического консультанта Кэтрин Портер. Гендиректор британской газовой компании Centrica Крис О Ши отметил, что газовые хранилища Британии заполнены лишь наполовину, а в январе прошлого года газа у страны были на 26% больше. Отмечается, что газ вырабатывает около 40% британской электроэнергии и отапливает 28 миллионов домов.
Помимо этого, на британских островах ожидается безветренная погода, что ухудшает положение страны из-за ее зависимости от ветряков. При этом в ближайшее время температура в некоторых районах на севере Британии и в Шотландии может составить до минус 15-20 градусов, сообщила Метеорологическая служба Соединенного Королевства сообщила.
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