Стройка китайского автоцентра в Кургане и нашествие вредителей: главные события 10 января

В правительстве Курганской области назначили директора департамента финансов. Шадринцы потеряли двух депутатов. А на территории бывшего автодрома в Кургане активно строят китайский автоцентр. Главные новости региона за 10 января — в подборке URA.RU
Назначен директор департамента финансов
В Курганской области 10 января утвердили нового руководителя департамента финансов. Пост занял Александр Голощапов, который ранее исполнял обязанности главы ведомства и был первым замдиректора. Кандидатура согласована с профильными федеральными ведомствами. Предыдущий руководитель Сергей Гаврин в 2023 году был назначен заместителем губернатора Курганской области.
Два депутата бросили шадринцев
В Шадринске возникла необычная ситуация с приемом избирателей двумя местными депутатами, Александром Савиным и Надеждой Шаровой. Жители потеряли их, ведь на личный прием к ним не попасть, а вопросы можно задать только по электронной почте. Оказалось, что в прошлом году оба депутата переехали из Курганской области. По информации инсайдера, Александр Савин теперь возглавляет крупное социальное учреждение в Свердловской области, а Надежда Шарова уволилась из местной больницы и также покинула город.
Мэрия пыталась запретить застройщику выезжать из страны
Чиновники мэрии Кургана несколько раз пытались запретить выезд застройщику Максиму Бабочкину, однако суд в обоих случаях отказал в исковых требованиях. Причиной для таких мер стала задолженность по аренде участка, который власти забрали и передали уральскому девелоперу под КРТ. Об этом сообщается в судебной картотеке. Суд отказал в удовлетворении ходатайства администрации Кургана о принятии обеспечительных мер. Власти взыскивают с бизнесмена задолженность в 686 тысяч рублей за аренду земельного участка площадью более двух тысяч квадратов по улице Комсомольская, 17 за период с 2022 по 2024 годы. Участок у бизнесмена забрали, Максим Бабочкин пытался оспаривать решение суда и требовал продления срока аренды еще на три года.
В Кургане строят китайский автоцентр
На бывшей территории автодрома, который принадлежал Курганскому госколледжу, началось активное строительство китайского автоцентра. Подрядчик уже возвел каркас будущего объекта. Стройматериалы на бывшую территорию автодрома были завезены еще в начале осени 2024 года. Инсайдеры агентства сообщали, что в автосалоне планируют продавать китайские машины.
Ранее колледж отказался от автодрома, на котором проводилось обучение водителей. По словам руководителя КГК Татьяны Скок, участок был передана мэрии Кургана из-за отсутствия потребности в его использовании. Территория пустовала в течение трех лет.
Ликвидация строительной компании «Притяжение»
В Кургане ликвидирована прибыльная строительная компания СЗ «Притяжение», которой владеет семья бывшего депутата гордумы Челябинска Николая Серскова. Фирму закрыли по решению учредителей. «Специализированный застройщик „Притяжение“. Ликвидировано по решению учредителей», — указано в данных ЕГРЮЛ. Фирма просуществовала четыре года. У ликвидированного предприятия была выручка в 1,2 миллиарда рублей. При этом бизнесмены создали новую фирму в Кургане — СЗ «Притяжение 4».
Опасные растения атаковали регион
В трёх регионах Уральского федерального округа выявлены новые очаги карантинных вредных объектов, большинство из которых находятся в Курганской области. Согласно результатам мониторинга, в 2024 году обнаружено 34 новых очага распространения таких вредителей, как горчак ползучий, уссурийский полиграф, чёрный сосновый усач и повилика. В связи с выявлением карантинных вредителей, площадь карантинных фитосанитарных зон в 2024 году значительно увеличена. В Курганской области — до более чем 186 тысяч гектаров.
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