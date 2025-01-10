В Кургане ликвидировали стройфирму экс-депутата Челябинска Серскова

В Кургане ликвидирована прибыльная строительная компания СЗ «Притяжение», которой владеет семья бывшего депутата гордумы Челябинска Николая Серскова. Фирму закрыли по решению учредителей. Об этом сообщается в государственном реестре.
«Специализированный застройщик „Притяжение“. Ликвидировано по решению учредителей», — указано в данных ЕГРЮЛ. Фирма просуществовала четыре года.
В число учредителей компании «Притяжение» входили ООО «Группа Голос» и ООО «СЗ Никс». Последняя фирма принадлежит семье Николая Серскова. У ликвидированного предприятия была выручка в 1,2 миллиарда рублей. При этом бизнесмены создали новую фирму в Кургане — СЗ «Притяжение 4».
Также в процессе закрытия находится еще одна строительная компания — СЗ «ЖК на Блюхера 3». Срок ликвидации фирмы обозначен до 25 августа 2025 года. Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить причины закрытия компаний. Ответ ожидается.
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