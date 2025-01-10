В Кургане ликвидировали стройфирму экс-депутата Челябинска Серскова

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Компания экс-депутата Челябинска Николая Серскова (в центре) закрыла фирму-застройщика в Кургане
Компания экс-депутата Челябинска Николая Серскова (в центре) закрыла фирму-застройщика в Кургане Фото:

В Кургане ликвидирована прибыльная строительная компания СЗ «Притяжение», которой владеет семья бывшего депутата гордумы Челябинска Николая Серскова. Фирму закрыли по решению учредителей. Об этом сообщается в государственном реестре. 

«Специализированный застройщик „Притяжение“. Ликвидировано по решению учредителей», — указано в данных ЕГРЮЛ. Фирма просуществовала четыре года. 

В число учредителей компании «Притяжение» входили ООО «Группа Голос» и ООО «СЗ Никс». Последняя фирма принадлежит семье Николая Серскова. У ликвидированного предприятия была выручка в 1,2 миллиарда рублей. При этом бизнесмены создали новую фирму в Кургане — СЗ «Притяжение 4».

Также в процессе закрытия находится еще одна строительная компания — СЗ «ЖК на Блюхера 3». Срок ликвидации фирмы обозначен до 25 августа 2025 года. Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить причины закрытия компаний. Ответ ожидается.

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В Кургане ликвидирована прибыльная строительная компания СЗ «Притяжение», которой владеет семья бывшего депутата гордумы Челябинска Николая Серскова. Фирму закрыли по решению учредителей. Об этом сообщается в государственном реестре.  «Специализированный застройщик „Притяжение“. Ликвидировано по решению учредителей», — указано в данных ЕГРЮЛ. Фирма просуществовала четыре года.  В число учредителей компании «Притяжение» входили ООО «Группа Голос» и ООО «СЗ Никс». Последняя фирма принадлежит семье Николая Серскова. У ликвидированного предприятия была выручка в 1,2 миллиарда рублей. При этом бизнесмены создали новую фирму в Кургане — СЗ «Притяжение 4». Также в процессе закрытия находится еще одна строительная компания — СЗ «ЖК на Блюхера 3». Срок ликвидации фирмы обозначен до 25 августа 2025 года. Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить причины закрытия компаний. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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