Главные тренды в экономиках РФ и Евросоюза: чего ждать в 2025 году

В течение 2024 года ряд событий повлиял на мировую экономику, в частности — на экономики России и Евросоюза. Среди них, например, продолжающаяся СВО на Украине, энергокризис в Европе и изменения курсов валют. Какие еще события изменили мировую экономику в 2024 году, как все это скажется на РФ и странах ЕС, и какие экономические тренды будут в 2025 году — в материале URA.RU.
Как СВО повлияла на мировую экономику в 2024 году
Мировая экономика на сегодняшний день адаптировалась к боевым действиям на Украине — влияние СВО на нее близко к нулю. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев.
«Влияние проведения специальной военной операции на мировую экономику практически сошло на нет. Ну, чем мы влияем на мировую экономику? Значительная часть связей переориентировалась: торговля идет другими путями. Энергетические потоки в Европейский Союз идут, но альтернативными путями. Экспорт хозяйственных товаров с Украины идет, но другими путями», — пояснил он.
Другим мнением о том, что продолжение СВО все же приносит ряд неудобств европейской экономике, поделился директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин. «Она сказывается в первую очередь на европейской экономике. И даже не в прямую, а опять же через запреты, которые внутри . Колоссальные проблемы у авиакомпаний, поскольку облет нашей страны стоит дорого», — добавил он.
После конца боевых действий российской экономике нужно будет время на смену ориентиров, отметил Марамыгин. Для Запада после введенных им против России санкций двери на российский рынок не откроются, считает он, — будет развиваться собственное производство.
“Рынок будет строиться уже теперь под отечественного товаропроизводителя. В принципе, как и поступают все самостоятельные страны. По окончании СВО будет совершенно другое построение промышленности. И это тоже дает мне право с определенным оптимизмом смотреть вперед, потому что это будет собственное производство. А это база для жизни, это база для труда, а следовательно и получение заработной платы нашими гражданами”, – сказал Марамыгин.
Российская экономика продолжает эффективно справляться с санкциями
Санкции оказывают влияние на Россию, однако в 2025 году страна справляется с ними лучше, чем предполагали экономисты, сказал Сергеев. «Здесь не стоит питать иллюзией, что на нас никакого влияния не оказывают принятые меры. Другой вопрос, что, скажем так, потенциал влияния этих мер оказался ограничен. Сказались наши внутренние стабилизаторы, которые есть в нашей собственной экономической системе, о которых, опять же, мы не все имели представление», — добавил он.
Марамыгин же отметил, что меры, принятые странами ЕС в отношении России, дали стране возможность для дальнейшего экономического развития — по итогам 2024 года российская экономика выросла на 3,9%. Такой показатель ВВП, по словам президента России Владимира Путина, оказался выше среднемировых темпов.
По словам экспертов, большую роль в развитии российской экономики продолжают играть и неформальные связи — дружеские договоренности, урегулированные контрактами и договорами. Благодаря им экономические агенты смогли наладить связь с дружественными государствами. Эксперты отмечают, что в 2024 году был принят ряд важных решений по финансированию отдельных направлений деятельности, по облегчению регистрации, ввоза товаров, параллельного импорта — это также помогло экономике. Одно из самых чувствительных для России последствий введения санкций — падение рубля — с каждым годом влияет на страну все меньше, считает Марамыгин.
“Ничего нормального на валютном рынке быть не может, пока не закончатся самые одиозные санкции. Поэтому доллар пока что влияет негативно на нас. А влияет он с каждым годом все меньше и меньше, потому что сейчас, на декабрь 2024 года, уже 40% всей внешней торговли России — это расчеты в рублях. В принципе в рублях. Изначально. Это очень хороший показатель”, — пояснил директор института.
При этом Россия — не лидер по падению курса, добавил Сергеев. «У нас вполне так, как в ряде развивающихся государств. Поэтому это фундаментальная проблема, в общем-то, мировой экономики, что доллар, как ведущая валюта, оказывает влияние на развивающиеся страны, на курсы их национальных валют», — пояснил он.
Проблема энергокризиса в ЕС до сих пор актуальна
Как писало немецкое издание Bloomberg, после заявления Путина о прекращении транспортировки газа в Европу через Украину, прозвучавшего во время Прямой линии 19 декабря 2024 года, и последующего отказа Киева от продления транзита топлива, цены на него в Европе подскочили сразу на 5%. Однако это не единственная причина роста цены на газ в Европе, рассказал URA.RU старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев.
«Цены в Европе определяются преимущественно на спотовом рынке, так называемом (форма расчетов, которые проходят в короткий срок до трех дней — прим. URA.RU) Конечно, финансовые и энергетические рынки реагируют на политические заявления. Но не думаю, что это основополагающий фактор для того, чтобы цены сильно менялись», — считает Егор Сергеев.
При этом потерять Россию в качестве поставщика европейские страны бы не хотели, считает Марамыгин.
“Давайте будем откровенно говорить, <...> обходными моментами Россия присутствует в Европе до сих пор очень серьезно. Европа до сих пор “ездит” на российском мазуте, который просто идет через Саудовскую Аравию или Индию, либо топится газом, который идет также через посредников”, – считает Марамыгин. По его словам, у ЕС нет возможности для приема другого газа. К тому же, у многих стран нет своих нефти, мазута и даже дизеля, заключил эксперт.
Стоимость газа в ЕС будет зависеть и от ситуации на энергетическом рынке, где главными его конкурентами выступают страны Восточной и Юго-Восточной Азии, чьи цены на газ преимущественно выше европейских, добавил Марамыгин. По его словам, США также создают невыгодные условия для Евросоюза. «Там же еще американцы прекрасно их (Евросоюз — прим. URA.RU) окучивают. Перейдя на дорогой американский газ, ЕС обеспечил очень неплохие показатели для прироста производства в США, а себе еще более негативные условия», — пояснил он.
Из подорожания топлива для Евросоюза вытекает еще одна проблема — дорожают товары собственного производства, рассказал Сергеев. Это происходит потому, что цена на энергию стала включаться в стоимость готового продукта. «Вот где-то с середины года по мере того, как цена на энергию стала включаться в стоимость продукта готового, начали расти и цены на конечные товары. Поэтому, да, конечно, здесь эта спираль существует, отрицать ее нельзя», — пояснил эксперт, отметив, что предполагать, приведет ли увеличение цен к удорожанию продукции в ЕС, пока рано.
К 2025 году ЕС справился с «инфляционным монстром»
При том, что к весне 2024 года в Европе ждали «последнего вздоха инфляционного монстра» — после пиковых 10,6% к марту уровень инфляции снизился до 2,7%, а к концу года ситуацию с инфляцией удалось стабилизировать, рассказал Сергеев. Однако на начало 2025 года ситуация изменилась. «В 2022 году бывший еврокомиссар Маргарет Вестагер сказала, что конкурентоспособность ЕС держится на трех вещах: дешевая энергия в России, дешевая рабочая сила в Китае и дешевое субсидирование производства чипов-полупроводников на Тайване. В принципе, все эти три фактора сегодня выполняются очень слабо», — сказал Сергеев.
За счет чего экономика ЕС будет расти дальше — непонятно, продолжил старший научный сотрудник. Рост ВВП союза сегодня зависит от нескольких составляющих, среди которых прирост инвестиций и прирост чистого экспорта, пояснил он, а за последнее время прирост по этим показателям очень слабый — он обеспечивается исключительно конечным потреблением. «Все остальное, инвестиции, экспортный потенциал, не растет. И это большая проблема. В современных условиях на долгосрочную перспективу мы пока не видим, или они пока не видят, за счет чего можно будет расти дальше», — заключил Сергеев.
Так, например, Германия сталкивается с серьезными проблемами внешней торговли и политики безопасности, отметили оба эксперта, — рушатся основы экономического чуда ФРГ: свободная мировая торговля, автомобильная промышленность, дешевые энергоресурсы и НАТО. Роль промышленности в экономике страны уменьшается, из-за чего ее экономика начинает понемногу «проигрывать», считает Сергеев. По его словам, пока неясно, как власти будут урегулировать ситуацию.
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