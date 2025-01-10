10 января 2025

Под Березовским сгорел цех по переработке отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь тушили 41 сотрудник МЧС и 12 спецмашин (архивное фото)
Огонь тушили 41 сотрудник МЧС и 12 спецмашин (архивное фото) Фото:

В поселке Монетный в Березовским муниципальном округе (Свердловская область) 11 января сгорело производственное здание по переработке отходов. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Березовский муниципальный округ, поселок Монетный, улица Западной промзоны. На площади 800 квадратных метров сгорело производственное здание по переработке отходов», — говорится на сайте ведомства.

Тушили огонь 41 сотрудник МЧС и 12 спецмашин. Сообщение о пожаре поступило в 01:03. Огонь удалось локализовать уже к 02:01, а еще через час открытое горение было ликвидировано.

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В поселке Монетный в Березовским муниципальном округе (Свердловская область) 11 января сгорело производственное здание по переработке отходов. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «Березовский муниципальный округ, поселок Монетный, улица Западной промзоны. На площади 800 квадратных метров сгорело производственное здание по переработке отходов», — говорится на сайте ведомства. Тушили огонь 41 сотрудник МЧС и 12 спецмашин. Сообщение о пожаре поступило в 01:03. Огонь удалось локализовать уже к 02:01, а еще через час открытое горение было ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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