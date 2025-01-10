Под Березовским сгорел цех по переработке отходов

В поселке Монетный в Березовским муниципальном округе (Свердловская область) 11 января сгорело производственное здание по переработке отходов. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Березовский муниципальный округ, поселок Монетный, улица Западной промзоны. На площади 800 квадратных метров сгорело производственное здание по переработке отходов», — говорится на сайте ведомства.
Тушили огонь 41 сотрудник МЧС и 12 спецмашин. Сообщение о пожаре поступило в 01:03. Огонь удалось локализовать уже к 02:01, а еще через час открытое горение было ликвидировано.
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