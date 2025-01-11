В Госдуме назвали минимальный размер пенсии после индексации

Индексация составит 14,75% и затронет всех получателей социальных пенсий. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб уточнила, что выплата не может быть ниже прожиточного минимума.
«Это запланированный показатель бюджета — с 1 апреля текущего года получателя социальных пенсий ждет индексация в размере 14,75%. Это коснется всех без исключения, кто получает социальные пенсии», — рассказала депутат в интервью RT.
Бессараб добавила, что на федеральном и региональных уровнях те получатели социальных пенсий, чья пенсия оказывается ниже установленного прожиточного минимума, уже начали получать соответствующие социальные доплаты. Она уточнила, что это соответствует поручению президента страны Владимира Путина, согласно которому пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, и при каждом его повышении происходит соответствующий перерасчет. Прожиточный минимум в 2025 году составил 17 733 рубля — на душу населения.
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