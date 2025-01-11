Кофе снижает риск ранней смерти, если пить его правильно: новое исследование ученых

Начинать утро с чашки кофе — привычный ритуал для миллионов людей по всему миру. А в недавнем исследовании ученые из Тулейнского университета выяснили, что у тех, кто пьет кофе только по утрам, значительно снижается риск ранней смерти. URA.RU рассказывает о недавнем исследовании.
Группа ученых, во главе с доктором Лу Ци, изучила привычку пить кофе у 40 725 человек. Около 36% участников пили кофе только по утрам, 16% пили кофе в течение всего дня, а остальные 48% вообще не пили кофе. Как оказалось, у любителей утреннего кофе снижается риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, а общая ранняя смертность уменьшается на 16%.
Она снижалась как у тех, кто ограничивается парой кружек кофе, так и у тех, кто пьет больше трех порций кофе в день. Главное, что они выпивали их до полудня.
При этом у людей, которые пили кофе на протяжении всего дня, а не только с утра, статистика не показала никакого снижения риска ранней смерти. Ученые отмечают, что для того, чтобы понять точные причины снижения смертности благодаря кофе, нужно проводить дальнейшие исследования.
«Возможное объяснение заключается в том, что употребление кофе во второй половине дня или вечером может нарушить циркадные ритмы (24-часовые циклы, которые определяют стандартные биологические процессы — прим. URA.RU), и уровень гормонов, таких как мелатонин», — отметил ведущий ученый исследования, доктор Лу Ци.
Ученые отмечают, что это первое исследование, в котором тестируется закономерность времени употребления кофе и его влияние на здоровье. «В целом, мы должны принять имеющиеся сейчас весомые доказательства того, что употребление кофе, особенно в утренние часы, вероятно, полезно для здоровья. Поэтому пейте кофе, но делайте это утром!» — советуют ученые.
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