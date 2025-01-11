У скончавшейся актрисы Добровольской осталась тяжело больная дочь

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Евгения Добровольская ушла из жизни из-за тяжелой болезни
Евгения Добровольская ушла из жизни из-за тяжелой болезни Фото:

У российской актрисы Евгении Добровольской, которая умерла от рака, осталась тяжело больная 15-летняя дочь Анастасия. У девушки диагностирована болезнь Пертеса, сообщают СМИ.

«А вот 15-летняя дочь Анастасия нуждается в заботе. Девушка тяжело больна... Ее [Евгении Добровольской] дочери в семь лет диагностировали болезнь Пертеса», — пишет «Комсомольская правда». 

Болезнь Пертеса вызывает некроз головки бедренной кости, что впоследствии может привести к развитию коксартроза и инвалидности. У Анастасии наблюдались боли в области тазобедренных суставов и паха, она испытывала трудности с ходьбой. Добровольская при жизни прилагала все усилия, чтобы помочь своей дочери и сохраняла надежду на то, что Настя сможет вести полноценный образ жизни. Пока неизвестно, с кем останется девушка после смерти матери.

О смерти советской и российской актрисы Евгении Добровольской стало известно в пятницу, 10 января. Последний год жизни народная артистка боролась с тяжелой болезнью, однако недуг оказался сильнее. О детстве, карьере, личной жизни и болезни Евгении Добровольской — в материале URA.RU.

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У российской актрисы Евгении Добровольской, которая умерла от рака, осталась тяжело больная 15-летняя дочь Анастасия. У девушки диагностирована болезнь Пертеса, сообщают СМИ. «А вот 15-летняя дочь Анастасия нуждается в заботе. Девушка тяжело больна... Ее [Евгении Добровольской] дочери в семь лет диагностировали болезнь Пертеса», — пишет «Комсомольская правда».  Болезнь Пертеса вызывает некроз головки бедренной кости, что впоследствии может привести к развитию коксартроза и инвалидности. У Анастасии наблюдались боли в области тазобедренных суставов и паха, она испытывала трудности с ходьбой. Добровольская при жизни прилагала все усилия, чтобы помочь своей дочери и сохраняла надежду на то, что Настя сможет вести полноценный образ жизни. Пока неизвестно, с кем останется девушка после смерти матери. О смерти советской и российской актрисы Евгении Добровольской стало известно в пятницу, 10 января. Последний год жизни народная артистка боролась с тяжелой болезнью, однако недуг оказался сильнее. О детстве, карьере, личной жизни и болезни Евгении Добровольской — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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